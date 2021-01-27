Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким буде благоволити удача до кінця січня

За словами фахівця, біла смуга почнеться у чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.

Діва

Попри вдалий початок тижня, Глоба не рекомендує робити Дівам поспішних рішень роботі і бізнесі. Зайва трата енергії і сил вам ні до чого - краще попросіть допомоги у колег. Глоба запевняє, що Щасливий час настане у вас на любовному фронті. До кінця січня астролог радить займатися загальними справами з другою половинкою. Цей час стане сприятливим для романтики побачень і знайомств.

Терези



Народжених під цим знаком Зодіаку чекає великий успіх в роботі і бізнесі. Удача не обійде стороною і закоханих представників цього знака Зодіаку. Глоба рекомендує приділяти увагу близьким людям, допомагаючи їм подолати перешкоди.

Козоріг



Ще одними щасливчиками на любовному фронті стануть Козероги. Як стверджує астролог, самотні представники цього сузір'я отримувати унікальний шанс, щоб обзавестися другою половинкою. Крім того, багатьом друзям або родича може знадобитися допомога Козерогів. На роботі Глоба радить не гнатися за прибутком, інакше можна залишити на цьому шляху все своє здоров'я.

Водолій



Для самотніх представників цього знака Зодіаку починається дуже вдалий час в любові. Тим, хто у відносинах, теж буде слідувати великий успіх. Глоба радить приділяти більше часу другій половинці. А ось з роботою трохи не пощастить: невеликі труднощі очікують Водоліїв 29 числа в сфері роботи.

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