28 січня 2021 року настане перший повний місяць, під час якого людям важливо знати про те, що їм не можна робити



На думку астрологів, в цей день потрібно буде звернути увагу на емоційну стабільність, скористатися шансом вийти із залежних відносин. Нові справи вже не варто починати. Також під час повного місяця не рідкісним явищем бувають бійки.

Про це написала в Facebook українська астролог Марина Скаді.

За словами експерта, перший повний місяць 2021 року буде творчим, виникне бажання опинитися в центрі уваги. Енергію, що з'явилась можна використовувати для усвідомлення свого внутрішнього світу і пошуків місця під сонцем.

Вплив Венери, Плутона і Юпітера в з'єднанні з Сонцем допоможуть у вирішенні матеріальних питань, у багатьох з'являться сприятливі шанси і можливості.

Тим часом астролог Оксана Мураховська в Facebook вважає, що вже з 28 січня не варто починати ніяких нових справ, розрахованих на тривалу перспективу. Все через те, що свій вплив почне надавати наближення ретроградного Меркурія.

Це дуже динамічний час, який показує наскільки люди готові рухатися вперед, наскільки збудовані раніше плани реалістичні і чи варто вносити в них якісь коригування.

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