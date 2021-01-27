В силу вступила постанова Кабінету Міністрів, якою збільшено вартість деяких видів товарів

Так, з 26 січня в Україні діють нові ціни на алкоголь, а саме ігристі та газовані вина, зброджені напої та ароматизовані вина. Про це йдеться на офіційному сайті Державної податкової служби.

Подорожчання в середньому склало близько 20 гривень за пляшку.

Так, вино або шампанське в ємності об'ємом 0,7 або 0,75 л тепер коштуватиме від 109 гривень.

Також подорожчали й інші алкогольні напої - вермути та натуральні вина з рослинними або ароматичними екстрактами. Пляшка ємністю від 0,7 до 1 літра тепер коштуватиме в середньому від 49 гривень.

Йдеться про напої українського виробника. Раніше 1 літр вина в Україні в середньому продавали за 66,3 гривні. Розцінки на алкогольні напої не переглядалися з 2018 року.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у грудні 2020 року порівняно з листопадом 2020 року становить 100,9 %, з початку року – 105 %.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 16,1%) подорожчали яйця. На 8,3-0,9% зросли ціни на овочі, цукор, соняшникову олію, молоко та молочні продукти, хліб, продукти переробки зернових, макаронні вироби, м'ясо птиці, олію, рис, сало. Водночас на 1% подешевшала свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Нагадаємо, українців доконають новими тарифами на проїзд, суми вражають :" ми підвищуємо вже з 1 лютого"

Як повідомляла Politeka, рекордні платіжки розорять українців, чому доведеться більше платити за комуналку: "у лютому буде..."

Також Politeka писала, що НБУ попередив українців про швидке зростання цін, що подорожчає найбільше: "у першому півріччі..."