Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, приміряла незвичайний купальник на відпочинку

Популярна модель з пишними формами і яскравою зовнішністю звикла до компліментів. Дівчина не тільки рекламує бікіні, але ще і часто знімається для чоловічих журналів. Так як Анастасія прославилася досить давно вона також стикається і з хейтерами, які критикують її фігуру і неприродні пропорції тіла.

Вся справа в тому, що при низькому зростанні Квітко вести більше сімдесяти кілограмів, а також має тонку модельну талію. Саме тому шостий розмір бюста і великі стегна завжди виявляються головною темою обговорень серед користувачів Instagram.

Зокрема, не став винятком і кадр модель, на якому вона позувала в стильному купальнику зі зміненим принтом. Щоб надати кадру чуттєвості, Анастасія потягнула за нижню сторону монокіні перед камерою і повернулася до об'єктива боком.

"Красиві губи; красива і чудова блондинка, твоє тіло красиво 😍; Красиво і так мило, дорога; прекрасний молодий квітка, найкращі побажання для вас завжди; дитинко, ти зводиш мене з розуму;Чудовий погляд😍; вау чудове тіло; малюк, Ти виглядаєш чудово😘 😘».

Також на фан-акаунтах фанати публікують знімки знаменитості, якими вона сама або не ділилася, або публікувала їх тільки в Сторісах, позбавляючи можливості залишити коментарі. Як видно на одному з таких знімків, Квітко дійсно є що показати.

У небесно-блакитному бікіні з білою сіточкою, одягненою як сукня, Анастасія повернулася до камери боком і відвернула голову від об'єктива, роблячи акцент на фігурі. Величезних розмірів стегна і бюст в поєднанні з тонкою талією відразу привернули увагу до себе.

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