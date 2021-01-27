Уряд наполягає на прозорості, щоб питання з перерахунком пенсій перестало бути елементом політичних маніпуляцій

Як передає Politeka.net, з посиланням на сайт Кабміну, в середу, 27 січня під час чергового засідання уряду був підтриманий проект закону, яким пропонується внести зміни до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства.

Зокрема, з 2022 року передбачається встановлення щорічної індексації пенсій не пізніше 1 березня.

«Це питання більше не повинно бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити все прозоро і встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватися індексація. Крім того, законопроектом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися», - заявив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

Зазначимо, в цьому році сума підвищення буде розраховуватися за такою формулою: 50% показника інфляції 2020 року + 50% зростання середньої зарплати за минулий рік.

Нагадаємо, в 2020-му році індексація пенсій проводилася з 1 травня після декількох переносів дати.

Так, близько 8 млн пенсіонерів отримали підвищені виплати - в середньому вони зросли на 260 грн.

Однак для частини пенсіонерів сума підвищення не дотягнула навіть до 100 грн — в такому випадку Кабмін встановив доплату до цієї суми, яку враховують і при подальших перерахунках пенсії.

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