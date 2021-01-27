Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі показала, як вечеряє і насолоджується відпочинком вечорами

Емілі Ратаковскі знаходиться на восьмому місяці вагітності і активно показує незвичайні фото на своїй сторінці в Instagram. Зірка не тільки підкреслює свою красу обтягуючими нарядами, але і не збирається приховувати гідності від публіки. Наприклад, нещодавно Ратаковскі вирушила на побачення з чоловіком і блиснула бюстів червоному вбранні.

Цього разу на фан-акаунті показали стильний знімок з вечеряє моделлю. Емілі позувала за столиком, показуючи смачні млинці зі сметаною. При цьому Ратаковскі для походу в ресторан вибрала незвичайний наряд пудрового відтінку з досить тісним декольте, яке зовсім не приховало її бюст.

Як можна помітити, зараз супермодель ні в чому собі не відмовляє і з легкістю демонструє, як насолоджується життям. Схоже, змінилася не тільки фігура Емілі, але і її смаки, адже тепер їй не доводиться дотримуватися занадто строгий раціон.

"Приємного апетиту😍 принцеса; Люблю кадри їжі, завжди веселі 😂; приємно і жарко, смачні млинці; на добраніч💤 🌙; так мило виглядаєш лялька; бездоганна👺; який фільтр вона використовує на цій картинці?; Ви розділили рахунок 50/50 з вашим чоловіком?; Картина щастя 😉; обожнюю ці красиві млинці в її сукні🔥 🔥».

Нещодавно зірка відвідала один захід, на який вирушила з чоловіком. Причому не обійшлося без ефектного появи в облягаючому вбранні. Червоне дизайнерське плаття з лямкою на одне плече не залишило шанувальників байдужими, адже точно в такому вбранні рік тому Емілі засвітилася під час відпочинку з подругами.

На фан-акаунтах вирішили порівняти однакові образи Ратаковскі: до і під час вагітності.

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