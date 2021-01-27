У мережі з'явилися кумедні відео з маленькою дівчинкою, яка вчить дітей української мови

Зокрема, у Львові 4-річна Христина Малин дає мовні поради у популярній соцмережі Instagram. Вона вчить, як правильно, а не суржиком розмовляти українською мовою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Скажіть бабусі, дідусеві, мамі і татові, що це називається не вилка, а виделка", — каже дівчинка у своєму відео.

Дівчинка дуже рано почала говорити і помічати, що вдома вона чує одне, а на вулиці або в саду дещо інше. "Їй було близько 2,5 років. Вона мене запитує:"Чому ми говоримо привіт, а нам відповідають Привєт". Такого почало збиратися", - розповідає мама дівчинки Леся Дуда.

Майстер-класами в соцмережі Христина з мамою не обмежилися, в майбутньому вони хочуть пропагувати правильну мову для більш широкої аудиторії. Якщо вдасться зібрати первісну суму, то вже влітку з'явиться великий проект.

Чуття у дитини розвинулося насамперед завдяки книгам, впевнені батьки. Вони їй багато читають, а дочка може слухати годинами.

"Якщо п'ять дорослих навколо скажуть "вилка", то дитина розуміє: дорослий це авторитет. Тому наша програма ще покликана для того, щоб виробити у дитини мовну стійкість", - розповіла мама дівчинки.



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