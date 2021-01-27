Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звикла розбурхувати публіку появами в модних нарядах з підліткового віку
Зараз знаменита артистка рідко з'являється на публіці, проте це не заважає їй набирати популярність в мережі. На фан-сторінках часто публікують кадри з Джолі, розповідають історії про зірку і діляться цікавими фактами.
Нещодавно шанувальники обговорили зовнішність Анджеліни, якою захоплювала зірка в підлітковому віці. Артистка не тільки виглядала дуже доглянуто і ніжно, але ще і примудрялася підкорити фігурою. Раніше зірка часто знімалася у фотосесіях, під час яких приміряла лише купальники або навмисно показувала бюст.
На одному зі знімків, як видно, щаслива і молода Джолі з мокрим волоссям і в пудровому бікіні захоплювала свіжістю і красою. До речі, сама актриса не робить зі шкірою нічого екстраординарного. В її догляді обов'язкові лише кілька процедур-нанесення крему з високим рівнем захисту від сонця і нанесення Екстра-зволожуючого кремя з легким тонуючим ефектом.
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Фанати просто не змогли пройти повз:
"Дивовижне диво; Джолі Бебі мила картинка; виглядає дуже, дуже красиво і чудово, люблю тебе; чесно кажучи ... це сама блискуча картина, яку бачили в житті ... 👍 ; Так жарко; Semper linda💕; Muito linda🌷; дуже добре; дівчина сяє яскравіше зірки; як можна відірватися від такої красуні».
Зовнішність Анджеліни є прикладом для більшості косметологів, а легендарні вилиці – мрією дівчат. Її зухвалість помітили на самому початку кар'єри і почалося все з короткої стрижки, з якої вона з'явилася в кінокартині «хакери», що вийшла на великі екрани в 1995 році, де обговорювана нами особа зіграла роль запеклої Кобрі-злочинниці.
Як видно, в 90-х актриса була справжньою бунтаркою, бажаючи привернути увагу до себе. Причому довгий час артистка ходила з такою стрижкою і лише після стала міняти її на більш класичну. Також варто відзначити, що Анджеліна до пластики бюста (зірка видалила груди через ризик захворювання раком і після поставила імпланти) часто експериментувала зі стилем.
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