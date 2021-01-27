Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, повеселилася на відпочинку в сукні з вирізом



Смуглоліцая модель з незвичайною зовнішністю кожен день намагається показувати в Instagram нові фото і Відео зі своїх фотосесій. Так як Гюль рекламує модні наряди, у себе в Instagram вона публікує фото з відвідувань клубів, барів і ресторанів, відзначаючи свій «образ дня» і кожен раз новий.

Цього разу модель позувала в крихітній сукні коричневого кольору зі світлими смугами на бердах і рукавах. Такого ж відтінку шнурівка була зроблена і на бюсті моделі, яка спокусливо демонструвала достоїнства.

Через те, що у моделі шостий розмір, вона виглядала досить провокативно –приховати такі форми у відкритому вирізі просто неможливо. Вечірній макіяж з акцентом на пухкі губи і проста укладка завершили новий образ красуні.

"Мені це подобається, Ти виглядаєш неймовірно ❤️🌹; прекрасний 🌹 🌹і вабливий💞; дуже красиво; ти прекрасно виглядаєш🔥; вона приголомшлива 🔥 крупно і гаряче; ... Визнати пора, що вона Блаженна🙏 і відрізняється від інших💯; дуже гаряча богиня🌹; гламурна Краса! 💗 ; Який наряд👌 🤩 🤩; любіть свої очі і брови !!! 💕👀».

І хоча дівчина не перетинає межу і не влаштовує зйомки в білизні, її вигляд в сукнях з глибокими декольте не менш привабливий і сміливий.

Наприклад, в чорній сукні з натуральних тканин і з вирізом на бюсті Бахарі виглядала більш ніж спокусливо.

Нагадавши, Турецька Кардашьян вразила розмірами "динек" в червоному оксамиті

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян в тісному ТОПі полонила соковитими формами, видно все

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Турецька Кардашьян посвітила добром в облягаючому вбранні в сітку