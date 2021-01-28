Клієнт дивується, на яких підставах ПриватБанк вимагає сплатити нібито неіснуючий борг

Свіжа скарга про сервіс ПриватБанку з'явилася на порталі Мінфін.

За його словами, ПриватБанк вимагає від нього сплатити 500 грн за кредитом, який він ніколи не брав.

Чоловік зазначив, що протягом 14 років користується всілякими кредитами, і за весь цей час у нього не було жодної прострочення по виплатах.

Він також рекомендував іншим клієнтам йти з державного банку.

"А тут вони мені повідомляють що я взяв кредит 500 грн і не оплачую. Сума невелика звичайно, але псує бездоганну кредитну історію. Треба сказати, що банк на контакт не йде, на дзвінки не відповідає. Тільки Шлють смски про непогашений кредит. Жахливий совковий банк, навіть напевно гірше ніж Ощад. Всім рекомендую з Привату йти", - підкреслив він у своїй скарзі.

"Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - відповів на скаргу співробітник Приватбанку в коментарях під скаргою.

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