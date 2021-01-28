Середня зарплата українців зросла, незважаючи на карантин через китайський вірус

Як стало відомо Politeka.net, у грудні 2020 року Штатні співробітники в середньому отримали номінальну зарплату на 15,6% більше, ніж наприкінці 2019 року. Такі дані Державна служба статистики оприлюднила на офіційному сайті.

Середня номінальна зарплата в грудні 2020 склала 14 179 гривень, це на 1 915 гривень більше, ніж роком раніше, і в 2,8 рази вище "мінімалки" (на той момент вона була п'ять тисяч гривень). При цьому реальна заробітна плата в порівнянні з 2019 з урахуванням інфляції збільшилася більш, ніж на 10%.

За підрахунками Держстату, найвищу зарплату в грудні отримали в Києві (майже 22 тисячі гривень), а найменшу - в Чернігівській області (10 921 гривню). Найбільший приріст (+25,6%) помітили в Івано-Франківській області, трохи відстала від неї Луганська (+25,2%). Зазначається, що в останній місяць доходи українців зазвичай вищі через новорічні премії, це стосується в першу чергу бюджетників.

Найбільш високоплачуваною виявилася фінансова та стразова діяльність, де співробітникам нараховують до 22 843 гривень, а найменше платять у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - 6 838 гривень (знизилася на 6,1%), а ось заробітна плата у сфері охорони здоров'я зросла на 50,9%.

Кабмін прогнозує 2021 року зростання середньої зарплати до 13 632 гривень. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.

Нагадаємо, зарплати в Україні злетіли, кому готові платити 19 тисяч: "у період карантину..."

Як повідомляла Politeka, зарплати на карантині зметнуться вгору, кого торкнеться рішення Кабміну.

Також Politeka писала, що українців до Польщі заманюють новими вакансіями, на кого чекають.