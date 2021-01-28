Супермодель Сінді Кроуфорд, яка завоювала славу в 90-ті, показалася в незвичайному сільському образі

Вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" архівний знімок, зроблений під час фотосесії на американському ранчо, передає Politeka.net. Красуня одягла сукню, розділену на дві половини: фіолетовий верх з жовтими візерунками і небесно-блакитний поділ з розрізом на межі пристойності. Образ доповнили чобітки в ковбойському стилі з візерунками у вигляді троянд.

У такому образі модель позувала посеред комори на підлозі, покритому соломою. Дівчина залишила ногу в сторону, так що так повністю оголилася, проте поділ все одно приховав пікантні місця. Родзинкою стало декольте обтягуючого сукні, можна навіть помітити, що Сінді не одягла бюстгальтер.

"Я забула про це! Дякуємо, що дістали його зі своїх архівів @arthurelgort! Яка Весела зйомка на ранчо чуваків з вами, @sammcknight1 і @beingsonia 💜 Ковбойша з Колорадо", - розповіла Кроуфорд в описі фото.

Користувачі соцмережі оцінили старе фото зірки в коментарях:

"Ви виглядаєте сьогодні точно так само!!!"; "це плаття від Версаче? чудова Сінді 😍"; "я люблю це ранчо";" Легенда";" одне з моїх улюблених";" приголомшливо"; " я працював там під час цієї зйомки, і було так весело бачити, як ви позуєте, коли я возив дітей на прогулянку!"; "Подивіться на цю ногу"; "завжди дуже красиво і тоді, і зараз"; " веселий вигляд!! Потрібна кінь до екіпіровки!"; "Вибачте мої слюні";" не найкраще фото Кроуфорд";"виглядає, як дочка".

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