Знаменита американська модель Ебігейль Ретчфорд показала себе в стильному образі
Красуня з розкішною фігурою прославилася в мережі завдяки тому, що не соромиться її демонструвати в найвідвертіших нарядах і навіть без одягу. На цей раз Ебі вирішила порадувати шанувальників спекотним фото в купальнику і міні-спідниці. Про це пише Politeka.net.
На знімку Ретчфорд позує під відкритим небом в зухвалому вбранні. Так, красуня одягла білу міні-спідницю, високі гетри і ліф від купальника в біло-блакитну смужку. Доповнив її образ синій козирок від сонця. Варто відзначити, що купальник явно малий моделі, через що її величезні груди буквально «вистрибує» з двох маленьких трикутничків тканини.
У такому образі Ебі виглядає ще гаряче, ніж зазвичай.
"Знайшла це випадкове миле фото на своєму телефоні зі зйомок у листопаді. Не впевнена, що я роблю, але це провокаційно. Вдалого дня, малятка", - підписала кадр модель.
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Її шанувальники прийшли в захват від такого фото і буквально засипали Ретчфорд лайками і компліментами.
Раніше ми писали, що Ебі показала фото, на якому позує в білому ТОПі з великим декольте і штанях.
Зірка сиділа на дивані, а волосся залишила розпущеним. Красуня доповнила образ яскравим мейкапом, який додав пікантності кадру. Ретчфорд знімала себе на телефон, показуючи ідеальний ракурс, щоб оцінити пишний бюст.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд посвітила "коштовностями" в тісному купальнику і розохотила фантазію.
А ще Politeka писала, що розкута Ебі Ретчфорд побалувала своїми "диньками" під прозорою тканиною.
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд в одних колготках показала все, чим спокушає чоловіків.