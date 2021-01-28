Знаменита американська модель Ебігейль Ретчфорд показала себе в стильному образі

Красуня з розкішною фігурою прославилася в мережі завдяки тому, що не соромиться її демонструвати в найвідвертіших нарядах і навіть без одягу. На цей раз Ебі вирішила порадувати шанувальників спекотним фото в купальнику і міні-спідниці. Про це пише Politeka.net.

На знімку Ретчфорд позує під відкритим небом в зухвалому вбранні. Так, красуня одягла білу міні-спідницю, високі гетри і ліф від купальника в біло-блакитну смужку. Доповнив її образ синій козирок від сонця. Варто відзначити, що купальник явно малий моделі, через що її величезні груди буквально «вистрибує» з двох маленьких трикутничків тканини.

У такому образі Ебі виглядає ще гаряче, ніж зазвичай.

"Знайшла це випадкове миле фото на своєму телефоні зі зйомок у листопаді. Не впевнена, що я роблю, але це провокаційно. Вдалого дня, малятка", - підписала кадр модель.

Її шанувальники прийшли в захват від такого фото і буквально засипали Ретчфорд лайками і компліментами.

Раніше ми писали, що Ебі показала фото, на якому позує в білому ТОПі з великим декольте і штанях.

Зірка сиділа на дивані, а волосся залишила розпущеним. Красуня доповнила образ яскравим мейкапом, який додав пікантності кадру. Ретчфорд знімала себе на телефон, показуючи ідеальний ракурс, щоб оцінити пишний бюст.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд посвітила "коштовностями" в тісному купальнику і розохотила фантазію.

А ще Politeka писала, що розкута Ебі Ретчфорд побалувала своїми "диньками" під прозорою тканиною.

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд в одних колготках показала все, чим спокушає чоловіків.