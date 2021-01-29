У Миколаєві п'яний водій на швидкості збив поліцейську і намагався втекти

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України і показали фото в місця події.

Згідно з повідомленням, близько 20:00 на вулиці Крилова в Миколаєві патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху.

Коли у порушника перевіряли документи, водій іншого авто Nissan Micra на великій швидкості наїхав на поліцейську і пошкодив авто, яке зупинили патрульні.

При цьому водій намагався втекти з місця події. На вимоги правоохоронців зупинитися він не реагував і створював аварійні ситуації.

Патрульні наздогнали та затримали водія за кілька кварталів від місця ДТП. Під час затримання він чинив опір і поводився неадекватно. Чоловік мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Вирішується питання про затримання водія на підставі ст.208 КПК України та приміщення в ізолятор тимчасового утримання.

Постраждалу патрульну госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та перелом щелепи. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

Нагадавши, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/ год, подробиці та кадри аварії.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.