У Миколаєві п'яний водій на швидкості збив поліцейську і намагався втекти
Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України і показали фото в місця події.
Згідно з повідомленням, близько 20:00 на вулиці Крилова в Миколаєві патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху.
Коли у порушника перевіряли документи, водій іншого авто Nissan Micra на великій швидкості наїхав на поліцейську і пошкодив авто, яке зупинили патрульні.
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При цьому водій намагався втекти з місця події. На вимоги правоохоронців зупинитися він не реагував і створював аварійні ситуації.
Патрульні наздогнали та затримали водія за кілька кварталів від місця ДТП. Під час затримання він чинив опір і поводився неадекватно. Чоловік мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння.
Вирішується питання про затримання водія на підставі ст.208 КПК України та приміщення в ізолятор тимчасового утримання.
Постраждалу патрульну госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та перелом щелепи. Лікарі надають їй необхідну допомогу.
Нагадавши, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/ год, подробиці та кадри аварії.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.