Ведуча телеканалу "1 + 1" Наталія Мосейчук підхопила коронавірус

Так, телеведуча заразилася коронавірусом під час відрядження до Вашингтона, звідки вона вела репортаж з інавгурації президента США Джо Байдена.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Право на владу" 28 січня.

У зв'язку з цим вона вийшла в ефір по відеозв'язку, а не була присутня в студії, як зазвичай.

"Мої враження... крім COVID-19, який я привезла зі свого відрядження до Вашингтона... я вперше була в США і Вашингтон бачила тільки на відео. Мене здивувало, що вони схожі на нас. Урядовий квартал мені нагадав 2004 рік (Помаранчеву революцію), 2013-1014 роки (Революцію Гідності)", – розповіла ведуча під час ефірі.

Варто відзначити, що першим місцем роботи для телеведучої в Києві стала Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, а потім інші телеканали.

Вже понад 14 років Наталя працює на телеканалі "1+1", де веде основний вечірній випуск новин "ТСН" та суспільно-політичне ток-шоу "Право на владу". А Світські хроніки тим часом на перебій захоплюються здоровим зовнішнім виглядом і молодістю Наталії, яка не відповідає паспортному віку, всіляко обговорюючи її стильні суворі наряди.

Нагадаємо, заплакана Мосейчук у прямому ефірі повідомила про трагедію.

Як повідомляла Politeka, Мосейчук похвалилася своїми дітьми і розповіла, де вони навчаються.

Також Politeka писала, що Мосейчук визначила, де у нас живуть "неправильні" українці.