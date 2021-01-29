Весняні шкільні канікули в 2021 році в Україні будуть відрізнятися від попередніх

Так, у перший місяць весни школярам подарують один додатковий вихідний день – неробочим буде понеділок, 8 березня, - Міжнародний жіночий день, який має статус державного свята.

А весняні канікули в школах України в 2021 році почнуться 22 березня і триватимуть до 28 березня включно.

Варто відзначити, що в Міністерстві освіти і науки України щорічно рекомендують, які дати канікул вибирати навчальним закладам для школярів. Закон дозволяє школам змінювати їх за власними потребами.

Терміни канікул можуть варіюватися в залежності від погоди, опалення або особливостей регіону. Незважаючи на це, школа може сама змінювати дати відпочинку для дітей і призначати додатковий карантин або канікули.

Також раніше повідомлялося, що після закінчення локдауну з 25 січня до 28 лютого в Україні діятиме адаптивний карантин. В заклади освіти виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні.

Тому школи в деяких регіонах з великою кількістю випадків зараження COVID-19 можуть залишитися закритими для учнів. Рішення про їх роботу будуть прийматися на рівні керівництва шкіл і місцевої влади.

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