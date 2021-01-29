Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, показує фігуру на відпочинку в спокусливих бікіні
Популярна модель звикла опинятися в центрі уваги. Її струнка фігура, любов до пластичних операцій і захоплення філерами стали темами головних обговорень чи не під кожним постом Олени в Instagram. Зараз дівчина відпочиває в Єгипті і активно демонструє фігуру в самих непристойних купальниках.
Як правило, Омович надягає купальники-смужки, що не приховають її бюст шостого розміру. На фан-акаунті показали, як змінюється фігура моделі в залежності від обраного бікіні.
Світло-бежевий купальник з силіконовими лямками підкреслив форма Олени, яка зробила акцент на засмаглій фігурі в цілому і її новому кокетливому образі – зірка не завдавала яскравий макіяж і вважала за краще залишити волосся розпущеним.
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"Ти така красива і приваблива дівчина ♀️❤; твоє тіло повний кремній 👎 якийсь твердий силікон; здається груди висічена з каменю, неприродно все; де можна купити цю річ?; Кулі повітряні)😂; абсолютно приголомшливо🔥 😘; омг 😱 ти справжня людина взагалі?; Лялька силіконова😂; Твоя краса заворожує 🔥; скільки тут пластики? 🤔».
Як відомо, щоб отримати загальну увагу, модель неодноразово зверталася до послуг косметолога і пластичного хірурга. Зробивши бюст, сідниці і збільшивши губи, а також змінивши форму носа, Олена заявила, що відчула себе впевнено і тепер не хоче скромничати.
Одним з "козирів" зірки також є її дивно струнка фігура. Шанувальники вважають, що на пластиці форм хірургічні втручання не обмежилися. У мережі ходять чутки, що дівчина зробила ліпомоделірофаніе талії, адже вона виглядає абсолютно неприродно.
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