Водій забрав життя молодої жінки на яку наїхав на повній швидкості

Зокрема, недалеко від АЗС в селищі Березна Чернігівської області 40-річний місцевий житель за кермом автомобіля "Опель Віваро" наїхав на двох жінок, які рухалися на велосипедах.

Про це передали у поліції Чернігівської області.

В результаті зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці аварії. Друга місцева мешканка отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги, постраждала відмовилася від госпіталізації.

Після скоєння ДТП водій з місця події зник, вийшов з автомобіля і втік. Поліція знайшла водія мікроавтобуса і затримала його.

Слідчий розслідує провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.