Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у підлітковому віці була вельми дерсткой моделлю

Зараз Анджеліна Джолі є матір'ю шістьох дітей, послом доброї волі ООН і всесвітньо відомою актрисою. Однак так було не завжди і в підлітковому віці, на самому початку кар'єри зірка була справжньою бунтаркою. Шанувальники вирішили згадати минуле зірки і поділилися серією фото.

Знімки двадцятирічної давності чимало здивували мережу. Кадри були зроблені американським фотографом Марселем Індіком, який зміг показати 19-річну Джолі в пікантному вигляді. Н фото артистка позувала без ліфчика, спустивши сукню і прикривши гідності руками.

"Ніколи не забуду, як вона позувала і рухалася перед камерою. Я знав, що вона особлива. Її мова тіла і вираз обличчя завжди в гармонії. Вона була безстрашною і запальною. Завдяки такому характеру створилися ці дивовижні і легендарні зображення " - розповідав раніше в інтерв'ю фотограф.

До слова, з такою стрижкою Джолі привернула до себе досить багато уваги, а її образ у фільмі «хакери» став справжньою легендою.

Нещодавно також шанувальники обговорили зовнішність Анджеліни, якою захоплювала зірка в підлітковому віці. Артистка не тільки виглядала дуже доглянуто і ніжно, але ще і примудрялася підкорити фігурою. Раніше зірка часто знімалася у фотосесіях, під час яких приміряла лише купальники або навмисно показувала бюст.

На одному зі знімків, як видно, щаслива і молода Джолі з мокрим волоссям і в пудровому бікіні захоплювала свіжістю і красою.

"Дивовижне диво; Джолі Бебі мила картинка; виглядає дуже, дуже красиво і чудово, люблю тебе; чесно кажучи ... це сама блискуча картина, яку бачили в житті ... 👍 ; Так жарко; Semper linda💕; Muito linda🌷; дуже добре, як цукерка; дівчина сяє яскравіше зірки; як можна відірватися від такої красуні", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною

А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками