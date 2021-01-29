Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у підлітковому віці була вельми дерсткой моделлю
Зараз Анджеліна Джолі є матір'ю шістьох дітей, послом доброї волі ООН і всесвітньо відомою актрисою. Однак так було не завжди і в підлітковому віці, на самому початку кар'єри зірка була справжньою бунтаркою. Шанувальники вирішили згадати минуле зірки і поділилися серією фото.
Знімки двадцятирічної давності чимало здивували мережу. Кадри були зроблені американським фотографом Марселем Індіком, який зміг показати 19-річну Джолі в пікантному вигляді. Н фото артистка позувала без ліфчика, спустивши сукню і прикривши гідності руками.
"Ніколи не забуду, як вона позувала і рухалася перед камерою. Я знав, що вона особлива. Її мова тіла і вираз обличчя завжди в гармонії. Вона була безстрашною і запальною. Завдяки такому характеру створилися ці дивовижні і легендарні зображення " - розповідав раніше в інтерв'ю фотограф.
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До слова, з такою стрижкою Джолі привернула до себе досить багато уваги, а її образ у фільмі «хакери» став справжньою легендою.
Нещодавно також шанувальники обговорили зовнішність Анджеліни, якою захоплювала зірка в підлітковому віці. Артистка не тільки виглядала дуже доглянуто і ніжно, але ще і примудрялася підкорити фігурою. Раніше зірка часто знімалася у фотосесіях, під час яких приміряла лише купальники або навмисно показувала бюст.
На одному зі знімків, як видно, щаслива і молода Джолі з мокрим волоссям і в пудровому бікіні захоплювала свіжістю і красою.
"Дивовижне диво; Джолі Бебі мила картинка; виглядає дуже, дуже красиво і чудово, люблю тебе; чесно кажучи ... це сама блискуча картина, яку бачили в житті ... 👍 ; Так жарко; Semper linda💕; Muito linda🌷; дуже добре, як цукерка; дівчина сяє яскравіше зірки; як можна відірватися від такої красуні", - написали шанувальники.
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