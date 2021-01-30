Голлівудська актриса Анджеліна Джолі на пляжі завжди привертала увагу до себе

Анджеліна Джолі вкрай рідко з'являється на пляжі, проте всі її появи швидко ставали відомими, завдяки фотографіям в мережі. Як можна було зрозуміти, в бікіні Джолі ніколи не з'являється на пляжі. Як відомо, все через те, що вона дуже береже шкіру від ультрафіолету, панічно боячись раку (адже саме від цієї хвороби померла її мама Маршелін).

Однак, як видно на архівному фото, яким поділилися фанати в Instagram, зірка виглядала раніше також добре, як і під час культових фільмів, в яких брала участь.

Підтримуючи молодість і красу, Анджеліна уважно стежить за своїм харчуванням, щоб шкіра була такою ж доглянутою, як і на знімку. Зокрема, зірка додає в їжу імбир і часник, які, на її думку, роблять хороший вплив на тонус шкіри.

А щоб її фігура була завжди стрункою і не провокувала чутки про анорексію, зірка постійно консультується з лікарем і слідує графіку харчування.

Відзначимо, як видно, на фан-акаунтах люблять ділитися кращими кадрами Джолі з різними образами. Одним з таких став знімок з актрисою, що позує в сірій кофті і зовсім не приховує гідності фігури під одягом: відкрите декольте, стрункі ноги і акуратна зачіска підкорили фанатів.

У стилі актриси багато монохромних образів, які відрізняються простотою, мінімалізмом і відсутністю зайвого декору і прикрас і цей був не винятком:

"Що ти робиш, жінка-мрія?; де тільки Бог створив її, дечого не вистачає; як і раніше чудова; Я сумую за тобою так сильно😢 не вистачає ваших ролей😢; Ти моє серцебиття; дуже добре!!!; Як же вона прекрасна😍 😘 👍; красива жінка; просто елегантно!; Звичайно ж жарко !!; Чудовий момент ❤».

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