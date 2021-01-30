Названа особлива категорія українців, яка може розраховувати на максимальну пенсію
Як відомо, максимальна пенсія в Україні становить 17600 гривень, але є і такі люди, які можуть отримувати від 68 тисяч, пише Обозреватель.
На сьогоднішній день найвищі зарплати отримують судді, а деякі з них можуть розраховувати на виплати в розмірі понад 100 тисяч гривень.
Такі люди виходять на заслужений відпочинок за особливими правилами. Інші ж українці, згідно законодавства, не можуть отримувати більше 10 прожиткових мінімумів не можуть.
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
Суддя "Х-Фактора" Кондратюк розніс "Квартал 95" і "Дизель Шоу" за оборудки з РФ: "Риба гниє з голови"
Якою Мішина була до "Холостячки" і зустрічі з Еллертом, спливли несподівані фото: "Гроші творять чудеса"
Скандальний Остапчук відзначився на вечірці у Кухар, кадри зіркових забав: "Все зіпсував!"
Пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються
При розрахунку виплати враховують середню зарплату по країні в розмірі близько 10 тис.грн, співвідношення власної зарплати до середньої, стаж і коефіцієнт його оцінки, який становить 1%.
Тобто, щоб отримати максимальну пенсію, необхідно:
-
протягом 35 років сплачувати внески з білої зарплати;
-
отримувати білу зарплату в розмірі 54 тис. грн.
Якщо ви отримуєте середню зарплату, то при виході на заслужений відпочинок можна розраховувати на пенсію в 3500 гривень. А ті українці, яким нараховують мінімальну зарплату, отримуватимуть всього 1769 гривень.
Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів отримає надбавку в 800 гривень.
Як відомо, на 2021 році запланована індексація виплат і передбачені доплати для деяких категорій пенсіонерів.
Кожен пенсіонер старше 80 років з минулого року отримує плюс 500 грн. З 1 липня 2021 року отримуватимуть ті, кому 75-80 років - плюс 400 грн до щомісячної виплати.
А додаткові 800 гривень після того, як Рада затвердила законопроект, отримають самотні пенсіонери.
Нагадавши, Пенсії від 10 тисяч гривень, міністр розкрила, хто з українців може претендувати
Як повідомляла Politeka, Масштабна індексація пенсій, хто отримає надбавки у 800 гривень
Також Politeka писала, що Українці зможуть отримувати по дві пенсії, озвучені суми