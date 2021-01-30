Названа особлива категорія українців, яка може розраховувати на максимальну пенсію

Як відомо, максимальна пенсія в Україні становить 17600 гривень, але є і такі люди, які можуть отримувати від 68 тисяч, пише Обозреватель.

На сьогоднішній день найвищі зарплати отримують судді, а деякі з них можуть розраховувати на виплати в розмірі понад 100 тисяч гривень.

Такі люди виходять на заслужений відпочинок за особливими правилами. Інші ж українці, згідно законодавства, не можуть отримувати більше 10 прожиткових мінімумів не можуть.

При розрахунку виплати враховують середню зарплату по країні в розмірі близько 10 тис.грн, співвідношення власної зарплати до середньої, стаж і коефіцієнт його оцінки, який становить 1%.

Тобто, щоб отримати максимальну пенсію, необхідно:

протягом 35 років сплачувати внески з білої зарплати;

отримувати білу зарплату в розмірі 54 тис. грн.

Якщо ви отримуєте середню зарплату, то при виході на заслужений відпочинок можна розраховувати на пенсію в 3500 гривень. А ті українці, яким нараховують мінімальну зарплату, отримуватимуть всього 1769 гривень.

Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів отримає надбавку в 800 гривень.

Як відомо, на 2021 році запланована індексація виплат і передбачені доплати для деяких категорій пенсіонерів.

Кожен пенсіонер старше 80 років з минулого року отримує плюс 500 грн. З 1 липня 2021 року отримуватимуть ті, кому 75-80 років - плюс 400 грн до щомісячної виплати.

А додаткові 800 гривень після того, як Рада затвердила законопроект, отримають самотні пенсіонери.

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