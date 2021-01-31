Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, поділилася новим фото з відпочинку в Єгипті
Олена звикла до критики в мережі, тому ділиться різними образами у себе на сторінці в Instagram без зайвого збентеження. Так як дівчину часто обговорюють через пластики і неприродно стрункої фігури, вона ігнорує будь-які питання з цього приводу. Зараз Омович вирушила до Єгипту, звідки ділиться різними кадрами.
Цього разу Омович блиснула фігурою в чорній сукні з сіточки і такого ж кольору білизна без лямок. Лаконічний, але пікантний образ відразу підкреслив бюст шостого розміру і сідниці моделі, в які вона поставила імпланти. Обличчя при цьому Олена приховала спеціальною пов'язкою, якою користуються в Туреччині та Єгипті жінки, приховуючи себе від сторонніх очей.
Дівчина ж надала собі таким чином інтриги і загадковості, незважаючи на наряд в цілому:
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Ми також писали, що як правило, Омович одягає купальники-смужки, що не приховають її бюст шостого розміру. На фан-акаунті показали, як змінюється фігура моделі в залежності від обраного бікіні.
Світло-бежевий купальник з силіконовими лямками підкреслив форма Олени, яка зробила акцент на засмаглій фігурі в цілому і її новому кокетливому образі – зірка не завдавала яскравий макіяж і вважала за краще залишити волосся розпущеним.
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