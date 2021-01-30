Україна продовжує нести втрати в результаті війни на Донбасі

Про трагедію повідомила прес-служба Оперативного командування "Схід" ЗСУ.

Відомо, що зупинилося серце 26-річного бійця ЗСУ Романа Дзюбенка, який був серйозно поранений російським снайпером на передовій.

Як повідомляють його побратими, Роман Дзюбенко отримав серйозне поранення в районі Попасної, а військові медики кілька днів боролися за життя військовослужбовця.

"На жаль, сьогодні перестало битися серце захисника України Романа Дзюбенка, який був важко поранений ворожим снайпером. Командування та особовий склад командування "Схід" Збройних Сил України, висловлюють глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Відомо, що Роман Дзюбенко був молодшим сержантом 92 ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка. У військовослужбовця залишитися маленький новонароджений син і дружина.

"Вічна пам'ять! Співчуття рідним і близьким!", "Герої не вмирають", "світла пам'ять герою", - написали українці в коментарях.

Раніше ми розповідали, що на Львівщині попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем ЗСУ.

"Помер учасник війни на Сході України, солдат Іванов Василь Анатолійович, 1984 р.н., демобілізований воїн Національної гвардії України, житель Дрогобича", - йшлося в повідомленні.

Офіційна церемонія прощання із загиблим героєм пройшла 29 січня.

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