Олена Омович, яку давно прозвали українською Кардашьян, вирішила вразити новим образом

Як повідомляє Politeka.net, Олена Омович є київською фотомоделлю, яка здобула популярність завдяки своїм видатним формам. Модель перекроїла практично кожен сантиметр свого тіла. Дівчина збільшила губи і груди, змінила розріз своїх очей, а також форму носа.

На своїй сторінці в Instagram вона часто показує яскраві кадри, де постає в сміливих нарядах.

Так, Омович опублікувала нове яскраве фото, на якому демонструє спортивну фігуру. Тонку талію "Українська Кардашьян" підкреслила облягаючим сріблястим топом з привабливо відкритою спиною. Створюється таке враження, що тканина ось-ось зісковзне з її пишних грудей.

Свій образ Олена Омович доповнила класичними блакитними джинсовими шортами із завищеною посадкою. Волосся, як завжди, випрямлене і акуратно укладене. Макіяж – з акцентом на очі - відносно спокійний. При цьому вона позує на тлі океану, а в небі світить місяць.

Підписники Омович не могли не відзначити, що на опублікованому знімку якнайкраще виділяється пишний бюст моделі. Деяким знімок не сподобався, про що вони одразу ж написали.

"Щось якась нудна стала, фотки ні про що", "Як ніби ганчірочку повісила😂 🤣 🔥", " єгипетська сила!", "Як на це дивитися", "приголомшливо, так красиво"," О, це дуже добре, чарівний момент", " Малятко, ну що з тобою сталося? Така була яскрава", "це ви робите місяць чарівною🌹".

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

Як Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури



