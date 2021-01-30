Чи буде в лютому тривалий вікенд

Українцям розповіли, скільки днів вони відпочиватимуть наступного місяця

Про це пише Politeka.net.

Останній місяць зими буде традиційно коротким.

Згідно з календарем, в лютому буде 20 робочих і 8 вихідних днів.

Офіційних державних вихідних цього місяця немає, тому українці можуть не розраховувати на додаткові вікенди.

Також у лютому українці, разом з усією планетою, відзначатимуть День всіх закоханих (День святого Валентина), який традиційно святкується 14 лютого.

Крім цього, в останньому місяці зими буде безліч інших свят і пам'ятних дат, але вони не вносять ніякі корективи в робочі графіки простих українців.

Раніше ми розповідали, що в Раді запропонували забрати в українців додаткові вихідні.

Так, у парламенті був зареєстрований законопроект № 4597, яким пропонується внести зміни до статті 67 Кодексу законів про працю України та заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Автори законопроекту стверджують, що перенесення робочих днів нібито погано впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами і донорами, і показує Україну з не кращого боку.

Нагадавши, вихідні та свята в 2021 році: українцям розповіли про тривалий відпочинок

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