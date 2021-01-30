Українцям розповіли, скільки днів вони відпочиватимуть наступного місяця
Про це пише Politeka.net.
Останній місяць зими буде традиційно коротким.
Згідно з календарем, в лютому буде 20 робочих і 8 вихідних днів.
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Офіційних державних вихідних цього місяця немає, тому українці можуть не розраховувати на додаткові вікенди.
Також у лютому українці, разом з усією планетою, відзначатимуть День всіх закоханих (День святого Валентина), який традиційно святкується 14 лютого.
Крім цього, в останньому місяці зими буде безліч інших свят і пам'ятних дат, але вони не вносять ніякі корективи в робочі графіки простих українців.
Раніше ми розповідали, що в Раді запропонували забрати в українців додаткові вихідні.
Так, у парламенті був зареєстрований законопроект № 4597, яким пропонується внести зміни до статті 67 Кодексу законів про працю України та заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених цим кодексом.
Автори законопроекту стверджують, що перенесення робочих днів нібито погано впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами і донорами, і показує Україну з не кращого боку.
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