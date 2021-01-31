Син актора Олега Табакова вразив заявою про свою смерть

Несподіване зізнання молодий артист зробив в ефірі одного з російських телеканалів.

За словами 25-річного Павла, він точно знає причину своєї смерті.

"Я знаю, як помру. Знаю, що мене зіб'є машина. Мене багато разів витягували з-під машини в останній момент. Я на щось відволікався, і тут на мене починала їхати машина", - заявив хлопець.

Актор стверджує, що в цьому немає нічого страшного, оскільки готовий прийняти свою долю такою, яка вона є.

Крім того, син Олега Табакова зізнався, що він мстива людина. Павло досі не забув, як його образила колишня кохана.

"Я про ту історію не забув. У мене навіть є план помсти. Може бути коли-небудь приведу його в дію", - заявив 25-річний Павло.

Нагадаємо, батько Павла, Олег Табаков, пішов їх життя в березні 2018 року після тривалої хвороби у віці 82-х років.







Зазначимо, що на професійній сцені Павло дебютував у 12 років у ролі Вінсента у виставі МХТ ім. Чехова»місячне Чудовисько". Зараз актор театру і кіно досить затребуваний в Росії.

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