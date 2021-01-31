Син актора Олега Табакова вразив заявою про свою смерть
Несподіване зізнання молодий артист зробив в ефірі одного з російських телеканалів.
За словами 25-річного Павла, він точно знає причину своєї смерті.
"Я знаю, як помру. Знаю, що мене зіб'є машина. Мене багато разів витягували з-під машини в останній момент. Я на щось відволікався, і тут на мене починала їхати машина", - заявив хлопець.
Актор стверджує, що в цьому немає нічого страшного, оскільки готовий прийняти свою долю такою, яка вона є.
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Крім того, син Олега Табакова зізнався, що він мстива людина. Павло досі не забув, як його образила колишня кохана.
"Я про ту історію не забув. У мене навіть є план помсти. Може бути коли-небудь приведу його в дію", - заявив 25-річний Павло.
Нагадаємо, батько Павла, Олег Табаков, пішов їх життя в березні 2018 року після тривалої хвороби у віці 82-х років.
Зазначимо, що на професійній сцені Павло дебютував у 12 років у ролі Вінсента у виставі МХТ ім. Чехова»місячне Чудовисько". Зараз актор театру і кіно досить затребуваний в Росії.
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