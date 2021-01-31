Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вміє привернути до себе увагу навіть в одному ліфчику

Зараз модель знаходиться в очікуванні появи на світ первістка, тому не так часто публікує в мережі нові фото і розповідає про життя. Однак на фан-акаунтах користувачі мережі Instagram із задоволенням показують кращі образи знаменитості і діляться яскравими знімками.

Цього разу Емілі на фото підкорювала зухвалим чином в червоній білизні з тонкими чорними мереживами зверху і на акуратних бретельках. Як видно, Емілі невимовно пощастило: природна худорба в її тілі парадоксальним чином поєднується зі значним бюстом.

Примітно, що в повсякденному житті Ратаковскі практично ніколи не носить ліфчик, що надає їй пікантності. На вулиці її можна помітити в кроп-топах, вільних сорочках і навіть чоловічому піджаку, під яким точно не буде білизни.

Також не секрет, Емілі панічно боїться зіпсувати волосся під час показів, тому не носить укладку і не користується стайлінговими засобами по максимуму. Щоб не отримати випадають локонів в майбутньому, Ратаковскі використовує укладку тільки для зйомок в модних глянцях.

Раніше на фото Ратаковскі позувала з укороченим каре і чубчиком, завдяки чому помітно змінилася:

"Ти найкрасивіша жінка на світі ви надихнули мене стати вільною жінкою😍 ✨; вітаю🎉; Королева просто наша мрія, ніхто в очі і не подивиться; вітаю, ти це заслужила; А ліфчика теж немає, як завжди?; Перший її такий сміливий образ☝ 🏻; привітання вона залишила для нас❤; вона шалено чарівна❤; цей Сором'язливий погляд...; яка чудова особистість».

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