Відома модель Інна Горячковська показала один з улюблених образів

На фото Інна позувала в блискучій сукні з великим декольте. Горячковська стояла біля стіни і хвалилася розкішними формами, залишивши волосся розпущеним. Модель доповнила образ ланцюжком на шиї, а сама посміхалася, виставивши бюст вперед. Кадр вийшов дуже ефектним і запалюючим, адже відвести погляд від таких форм неможливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Звана вечеря", - написала під фото Інна.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:

"Позитивна і добра людина"," привітання з перемогою і це гідна перемога", " казкове плаття!", "Ви стримана, вихована і толерантна дівчина, дуже гідно себе вели! Удачі !!", "Ви найкращі. Вашому терпінню до таких гостей варто повчитися. Здоров'я, успіхів у роботі і любові", "найкрасивіша мила леді".

Ми писали, що відома українська модель Інна Горячковська показала себе після успішного завершення роботи у відкритому вбранні.

Красуня плюс-сайз, яка прославилася як володарка бюста 15-го розміру, поділилася кадрами зі зйомок одного зі своїх проектів в розділі сторіз. Горячковська повідомила, що зйомки підійшли до кінця, тому їх останній день модель почала з келихом білого вина в руках.

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