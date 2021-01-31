Фіналістка конкурсу краси "Міс Казахстан-2019" Гульнур Нуртаза влаштувалася працювати посудомийницею через важку долю

Про це повідомляє видання Nur.kz у своєму Instagram-акаунті.

Повідомляється, що дівчина вже півроку працює на кухні одного з кафе в місті Кизилорда. У мережі з'явилося відео, де Гульнур працює на кухні: чистить часник і миє посуд. Закадровий голос каже, що це і є та сама «Міс Кизилорда-2017». Гульнур не заперечує, що це саме вона.

З посиланням на знайомих Гульнур видання пише, що 19-річна дівчина залишилася без батьків: два роки тому помер її батько, а два місяці вона втратила матір. Тепер вона забезпечує себе самостійно.

При цьому наголошується, що яскрава зовнішність Гульнур поки тільки заважає їй в житті, зокрема в працевлаштуванні. Жінки не беруть красуню на роботу з ревнощів, а чоловіки пропонують інтим.

У Мережі активно коментую історію міс Казахстану. Багато пишуть слова підтримки і бажають, щоб її життя влаштувалася краще. У той же час знайшлися і ті, хто вважає, що ця історія з'явилася в ЗМІ заради піару.

"Зникаючий вид казахської дівчини! Розумниця!», «Заклювали бідну дівчину наші красуні, от вона жіноча солідарність», «Бажаю Гульнур милості Всевишнього і полегшення її життя, нехай Аллах допоможе їй стати щасливою і знайти свою сім'ю в потрібний час», «Молодець 💪 Краще гордість ніж, нещасні гроші через приниження», «Вона молодець👏 Гідність понад усе», «Зате у неї совість чиста і показує своїм прикладом як правильно її батьки виховали», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі засвітила зайве в прозорому вбранні.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі спокусила глибоким декольте і зухвалим поглядом.

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчинка в світі в дірявому одязі вразила наповал зухвалою красою.