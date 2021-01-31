Багато українців залишаться без субсидій у 2021 році

Вже з 1 січня 2021 р. всі звернення за призначенням різних видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій громадяни повинні подавати через "фронт-офіси" територіальної громади, які в свою чергу забезпечують їх передачу до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, передає Politeka.net.

Отримати допомогу від держави можуть українці, чиїх доходів не вистачає на оплату комунальних послуг. Для кожної сім'ї індивідуально розраховують обов'язковий платіж. Якщо сума за комунальні послуги перевищує цей платіж, то така сім'я має право на субсидію.

Хто не може отримувати субсидії:

Якщо одержувач:

Має борг по комунальних платежах на суму 340 гривень;

Має квартиру на 120 квадратних метрів або будинок на 200 квадратних метрів;

Не повернув надміру виплачену суму субсидії за попередні періоди.

Якщо хтось із сім'ї одержувача:

Протягом останнього року здійснив покупку на 50000 гривень;

Не виплатив аліменти за 3 місяці;

Не має роботи, навчання і не є на обліку в центрі зайнятості;

Має автомобіль, молодше 5 років.

Раніше в уряді озвучили умови, для отримання нових субсидій на оплату комунальних послуг.

Якщо у вас в будинку встановлені електроопалювальні установки;

відключено централізоване опалення і будинки не газифіковані;

це Дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім'ї.

Нагадаємо, Українців масово позбавляють субсидій, що треба знати.

Як повідомляла Politeka, Субсидії під загрозою, у кого з українців можуть забрати гроші.

Також Politeka писала, що Субсидії на комуналку: хто отримає нові пільги з 1 січня.