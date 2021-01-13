В Кабмине объяснили, кто из украинцев может претендовать на новые субсидии

Нюансы раскрыл глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

Так, льготы на коммунальные услуги получат те бытовые потребители, которые используют электроэнергию для отопления.

Шмыгаль на заседании заявил, что уже дал распоряжение по назначению этих субсидий Минсоцполитики и Минфину.

Учитывая, что с 1 января был установлен единый тариф на ток для бытовых потребителей, то эти льготы помогут сэкономить тем гражданам, которые отапливают свое жилье электроэнергией.

По словам Дениса Шмыгаля, на фоне роста тарифов на коммуналку будут повышены и субсидии для населения.

“В Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер 1600 гривен”, - резюмировал премьер-министр во время заседания.

Ранее мы рассказывали об изменении правил начисления субсидий.

С 1 января в управлениях соцзащиты перестали принимать заявки на получение пособия по оплате коммуналки, подать их можно только тремя способами.

После Нового года украинцы смогут подать заявление на субсидию на официальном сайте Минсоцполитики, в государственном приложении "Дія" и в администрациях местных общин - там создали специальный отдел для приема документов на оформление социальных пособий.

Напомним, Правила оформления выплат-субсидий резко изменились

Как сообщала Politeka, Субсидии на коммуналку: в Минсоцполитики раскрыли, кому предназначены льготы

Также Politeka писала, что Правила начисления субсидий кардинально изменились, кого коснутся нововведения с 1 января