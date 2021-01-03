В Украине с 1 января изменили некоторые правила предоставления субсидий

С начала 2021 года управления социальной защиты прекращают прием граждан. Следовательно заявление для получения субсидий необходимо передавать в местную громаду с помощью почты или онлайн.

В онлайн это можно сделать через официальный сайт или в приложении "Дія", говорится в сюжете ТСН.

В громадах созданы социальные подразделения, которые должны будут такие заявления от людей принимать и не только для выплаты субсидии, но и еще 67 видов пособий.

Кроме того, усилят контроль за получателями субсидий. Проверки будет проводить Минфин в три этапа. Если субсидию назначили, а после обнаружили нарушения, все выплаты придется вернуть государству.

Сейчас субсидии не получат: владельцы домов от 200 квадратных метров и квартир от 120 квадратных метров; владельцы машин, которым до 5 лет; те, кто делал покупки дороже 50 тысяч гривен; те, кто не платит единого социального взноса.

Напомним, что на помощь от государства могут рассчитывать украинцы, которые ухаживают за лицом с инвалидностью, стали безработными (отныне доходы указываются за последний месяц, а не за полгода) и чьи родственники находятся на заработках за границей.

Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто останется без денег, "касается тех, чья зарплата..."

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.