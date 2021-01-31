Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала, як загоряє в Єгипті
З самого початку ведення свого блогу в Instagram Омович довелося зіткнутися з серйозною критикою, пов'язаною зі своїми зловживаннями пластикою і в цілому процедурами для поліпшення зовнішності: ботоксом, філерами і тд. Порівнюючи фото моделі до і після хірургічних втручань, шанувальники дівчину не впізнають.
Зараз Альона відпочиває в Єгипті, звідки ділиться сміливими фото і показує, як знову змінилася її фігура. Нещодавно модель виставила кадри, на яких загоряє і ніжиться на сонці. Перед об'єктивом Омович покрутилася і здивувала неприродністю свого бюста.
До пластики у моделі був лише перший розмір, а тепер шостий. Збільшені губи, чітко виліплені вилиці і змінена форма носа перетворила обличчя знаменитості в лялькове, але самій їй подобається.
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Також блогер не звертає уваги на невтішні відгуки та поради більше є, Адже вона любить себе і не вважає проблемою прагнення до свого ідеалу. На другому фото Олена з гордістю виблискувала тонкими ногами, показуючи себе з боку.
Також Омович блиснула фігурою в чорній сукні з сіточки і такого ж кольору білизна без лямок. Лаконічний, але пікантний образ відразу підкреслив бюст шостого розміру і сідниці моделі, в які вона поставила імпланти.
"Сьоме чудо світу: піраміди і мумія 🤣; Oh my!!!!; Образ👍!💥 Краса😻; Шедевральне фото.🤘 дуже пристойне.👍; Красуня 🖤; Атмосферно😍; Вам дуже йде цей образ 😍; Прикольний наряд😍; Шамаханська цариця; Красуня як завжди😍 бідні чоловіки Абажать ❤️; Ви дуже добре виглядаєте на тлі пірамід!😍 ; Мумія залік", - написали користувачі Мережі.
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