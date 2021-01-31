Дружина Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала себе і красунь-дочок на радість фанатам

Знімок знаменитість розмістила у себе в Instagram-акаунті, передає Politeka

Анжеліка Ревва активно ділиться зі своїми шанувальниками яскравими пляжними знімками екзотичного відпочинку посеред зими, на яких не забуває продемонструвати свою фігуру у всій красі.

Однак цього разу, вона вирішила показати, що не тільки її щедро нагородила матінка-природа відмінними даними, а також її підростаючих дочок – 13-річну Алісу і 7-річну Амелі.

Мама з доньками позують на скелях в купальниках. У всіх струнка фігура, довгі ноги, рівний загар і миловидні посмішки на обличчі.

Для фотосесії Анжеліка і Аліса вибрали чорні злиті купальники, а малятко Амелі рожевий роздільний.

"Мої намистинки", - написала дружина Пирожкова.

Шанувальники захопилися красою сімейства Олександра Ревви, багато обдарували їх компліментами. Треба відзначити, що в числі тих, кому сподобалося фото була попо-зірка Світлана Лобода.

"У Вас такі прекрасні дівчатка❤️ красуні 😍як і їх мама 💕на обличчі посмішка))) Дякую, що даруєте своїм передплатникам такі емоції 😍❤️ ️ ️ 👏 🌹 🌹 ", " Раскрасавіци 🔥", "лялечки", " Лапочки такі! Улюблені наші❤️😍", " Яке щастя, бути в обіймах один одного!", "Моделі ростуть", - пишуть в мережі.

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