Співачка Анна Семенович розповіла, що для неї означає бути щасливою

Як передає Politeka.net, пост артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

За словами співачки, перш за все потрібно легше ставитися до життя і займатися улюбленою справою.

"Готові сміятися в обличчя кривдникам і цінувати? Цінувати життя і прокидаючись кожен день, повертатися обличчям до коханої людини, говорити про любов і посміхатися ? Готові шепотіти слова подяки новому дню. Цінувати Сніг, Сонце і навіть пробки в дощовий день? Цінувати чоловіка (або дружину), своїх дітей і друзів. А ви готові любити себе і прощати, не копаючись в минулому? Готові бачити красу і любов ? Подивіться, подивіться як ви щасливі і ніколи не забувайте цінувати", - поділилася співачка.



Шанувальники захопилися не тільки такими словами улюблениці, але її образом. На опублікованому знімку Анна продемонструвала шикарне декольте.

"Ну така красива.... Немає слів", " Аня дуже красива, прекрасна, цікава і розумниця", "

"Дуже схожі на Заворотнюк", "Привіт Ань! Ти прям як то змінилася зовні!) ",- писали в коментарях під постом.

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