Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала себе в ніжному образі
На фото Нур здалася в прозорій накидці і без білизни. Зірка стояла біля вікна і розвернулася спиною. Дівчина приспустила наряд, оголивши плече. Кадр вийшов цікавим і захоплюючим, адже Феттахоглу виглядає надзвичайно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Зверніть увагу!",- написала зірка.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Міс Краса", "він вам дуже йде", "я так тебе люблю, бджола", "хотілося б, щоб ми могли бачити всю красу твого обличчя", "я так тебе люблю", "ти дуже красива, Нур"," я так тебе люблю і дуже люблю, моя дорога, "я так за тобою сумую", " вітаю вас, ви дуже красиві, ви майже як ангел. Так захистить вас Аллах від пристріту", "мені стало так погано після довгого часу", " яка ти красива? Я люблю тебе, я хворію".
Ми писали, що турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу показала зворушливе фото зі своїм малятком.
Нур відображена в обнімку зі своєю дочкою Елісою Гюзін у себе вдома.
На голови вони начепили смішні бантики і малятко обійняла маму за обличчя. При цьому на знаменитості немає ні грама макіяжу і явно вона не стурбована своєю зачіскою і зовнішнім виглядом в цілому.
Нагадаємо, зірка "чудового століття" без макіяжу похвалилася іграми з красунею-дочкою
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