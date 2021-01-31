Світська левиця Періс Хілтон вже щосили готується до Дня святого Валентина
У передчутті найромантичнішого свята, яке відзначають 14 лютого, знаменитість виклала яскравий кадр на своїй сторінці в Instagram, передавати Politeka.net
Спадкоємиця готельної імперії ефектно присіла на стільці в чорних трусах і колготах сіточці. На ній був надітий яскравий атласний боді і туфлі на високих підборах. Модель підняла ніжку, обхопивши сідниці. У такій пристрасній позі вона застигла, пильно вдивляючись в кадр.
Знаменитість за допомогою ефектів створила романтичну картинку у вигляді безлічі сердець.
"Відлік днів до #ValentinesDay! 😍 Хто Твій Валентин? 💘 ",- запитала у своїх шанувальників Періс.
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Фанати почали обговорювати світську левицю, обдаровуючи її компліментами.
"Вау, така красива жінка, наша Мерилін Монро з 2000-х, 2010-х і 2020 - х років, ти одна з моїх улюблених знаменитостей", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Періс Хілтон в 2000 році підписала контракт з модельним агентством Дональда Трампа «т Менеджмент» після чого вона стала рости як модель.
Пізніше красуня змінила ще кілька модельних агентств, і в результаті з'явилася на обкладинках різних глянцевих видань, а також бувала в найбільш рейтингових програмах і телевізійних шоу. Зірка також знімалася у фільмах:» Дев'ять життів«,» модна матуся«,» Будинок воскових фігур«,» Блондинка в шоколаді " та інших.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».