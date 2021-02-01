Відома співачка і модель Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, запропонувала вибрати найкращий наряд

На фото Котова позувала короткій однотонній піжамі. Тетяна лежала на дивані, задерши одну ніжку, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня залишила волосся розпущеним, використавши тільки шпильки. Дівчина була на вулиці і ніжилася в променях сонця, хвалячись розкішними формами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку Тетяна вже була в кольоровій піжамі. Дівчина в руках тримала собаку, а рукою взялася за талію.

"Яку ти вибереш піжаму?

Однотонний

Кольоровий

Мені дуже важлива твоя думка", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарні ноги Тетяна, спокуслива леді", " мені дуже сподобалася перший варіант," однотонна піжама", "Приголомшлива"," ви виглядаєте просто чудово, фотографії вийшли такі милі", " розкішна дівчина, Танюша ти прекрасна, будь-яку річ прикрашаєш!!!".

Ми писали, що колишня солістка групи ВІА-Гра Тетяна Котова похвалилася ідеальним пресом в короткому топі.

На фото Котова позує в спортивному образі у всьому білому. На ній спортивні штани, ідеально обтягуючі форми красуні, вільний білий жилет і коротенький топ.

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