Трагічна ДТП обірвала життя відомого українця Кузьми Скрябіна шість років тому

2 лютого за кермом свого позашляховика Toyota Sequoia він повертався з Кривого Рогу, де напередодні відбувся концерт гурту "Скрябін", коли біля села Лозуватка врізався в молоковоз ГАЗ-53. Від отриманих травм артист загинув на місці.

Дружина Андрія (справжнє ім'я співака) Світлана Бабійчук і його дочка Марія-Барбара й досі важко переживають втрату.

"Біль не відпускає, - ділилася в одному з інтерв'ю його спадкоємиця. - Я не знаю скільки потрібно часу, щоб стало легше. Я не могла якийсь час слухати його пісні, чути голос. Я дуже сумую за татом, до сих пір до кінця не знаю, як це все подолати".





22-річна Марія-Барбара, в якій співак душі не чаяв і навіть назвав на честь своєї улюбленої актриси Барбари Брильські, не пішла по його стопах, вирішивши пов'язати своє життя з медициною. У 2020-му році донька Скрябіна отримала диплом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, вивчившись на дерматолога.

"6 незабутніх років і диплом в руках. Мрії збуваються", - хвалилася вона в своєму Instagram.

20 грудня 2019 року дівчина вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура. Весілля відбулося в розкішному ресторані під Києвом. Пару зі знаменним днем привітав співак DZIDZIO. Михайло Хома (його справжнє ім'я) зазначив, що Кузьма радіє на небесах за свою єдину дочку - Басю, як він її ласкаво називав.

А 17 серпня 2020 року (в день народження Кузьми) Марія-Барбара спільно з чоловіком відкрила в Києві кафе під назвою «Lviv croissants». Таким чином, вона хотіла вшанувати пам'ять батька, якому могло б виповнитися в цей день 52 роки.

На відкритті закладу побували друзі артиста. DZIDZIO опублікував фото з заходу у своєму мікроблозі в Instagram. Артист позував разом з донькою і зятем Кузьми, а также з його вдовою на тлі стіни з написом «Місце щасливих людей». Ці слова та інші написи на стінах закладу — фрази з пісень Скрябіна.

Користувачі залишили теплі коментарі під цим постом:

"Круто, Скрябін був би гордий за дочку. Бажаю успіхів!"; "Процвітання дочці Кузьми та хорошого настрою творити добро для людей!😘"; "🔥Пам'ятаємо! Завжди залишається в наших серцях!"; "Удачі Барбарі і Віктору!!! У них є гарний покровитель)"; "Кузьма 4ever!!!"

Нагадаємо, дочка Кузьми Скрябіна виросла і захоплює незвичайною красою, особисті фото і подробиці з життя.

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