Ретроградний Меркурій, який триває до 21 лютого, стане особливо важким для трьох знаків Зодіаку

Астрологи помітили, що ретроградний Меркурій робить сильний вплив на різні процеси в житті людства. І особливо - на соціальну сферу і комунікацію людей.

Про те, чого чекати від ретроградного Меркурія, для OBOZREVATEL розповів один з найсильніших ясновидців країни і постійний експерт програми "Слідство ведуть екстрасенси" на телеканалі СТБ, Хаял Алекперов.

Так, в період ретроградного Меркурія успіхів у навчанні домогтися набагато складніше. Багато представників зодіакальних знаків стають більш розсіяними, важко засвоюють нову інформацію.

У плані особистих і сімейних відносин період ретро-Меркурія досить конфліктний. Люди можуть вступати в конфлікти навіть якщо у них однакові погляди на одні й ті ж речі.

Особливо варто бути обережними Козерогам. Зважені і раціональні представники цього знака в період ретроградного Меркурія можуть самі себе неприємно здивувати спонтанними і необдуманими рішеннями по відношенню до грошей.

Також "небезпечним" цей період може стати для Терезів. Так як ретроградний-Меркурій може довести властиві представникам знака внутрішні сумніви і нерішучість до піку.

В Дівах це астрономічне явище може пробудити надмірну ініціативність, змусивши звалити на себе занадто багато справ і турбот.