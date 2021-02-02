Школярки були госпіталізовані з ознаками гострого отруєння

Так, у Вільнянську в Запорізькій області в школі № 3 кілька учениць 9-го класу забрали в лікарню. О другій годині дня, дівчаток винесли з навчального закладу на ношах.

Про це повідомляє РИА Мелітополь.

швидка, лікарі,

Вони виявилися ученицями одного класу. Постраждалі розповіли, що отруїлися пиріжками. Вони їх нібито купили в супермаркеті, який знаходиться навпроти школи. У свою чергу, свідки стверджують, що від школярок сильно пахло алкоголем. Крім того, у дев'ятикласниць була порушена координація рухів.

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У лікарні у дівчаток взяли аналіз крові і у трьох з них в крові виявили 1 проміле алкоголю в крові.

Двом дівчаткам, яких також відвезли в лікарню стало погано через те, що вони побачили, як нудить їх однокласниць. У цих школярок алкоголю в крові не виявили.

коронавірус, лікарня, швидка допомога

До правоохоронців звернулися медики районної лікарні, які розповіли, що з місцевої школи до них доставили двох дівчат з попереднім діагнозом "алкогольне отруєння".

Співробітники ювенальної превенції склали протоколи щодо батьків дівчат за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей).

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