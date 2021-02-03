Курси долара і євро в Україні продовжують приємно дивувати
Свіжий курс валют на сьогодні, 3 лютого, був опублікований на офіційному порталі Національного банку.
Так, державний регулятор зміцнив курс гривні по відношенню до долара на одну копійку. Курс долара 3 лютого буде на рівні 28,05 грн/$.
Більш того, гривня була укріплена Національним банком по відношенню до європейської валюти відразу на 11 копійок - до 33,79 гривень.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Нові кадри пожежі в "Епіцентрі": палій "вирубив" охоронців супермаркету, відео
Масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри: кадри з місця НП
Ульянова з "Холостяка", яка набрала вагу, розплакалася після контрольного зважування: що відбувається із зіркою
Горбунов приголомшив зовнішністю поруч з "вагітною" Осадчою: "Юра не старіє, такий як в…"
На міжбанківському курс долара в продажу виріс на 2 копійки до 28,05 грн/$, курс в покупці до 28,03 грн/$. Курс євро у продажу впав відразу на 16 копійок до 33,73 гривень за євро.
Таким чином, курс валют від Національного банку на сьогодні, 3 лютого, виглядає так:-
- 100$ - 2805,89 гривень (-0,0014 грн).
- 100 євро - 3379,13 гривень (-0,1126 грн).
Раніше ми розповідали, що гривня в першому кварталі 2021 року буде зміцнюватися. Це стало можливим завдяки відносинам України з МВФ.
Якщо уряд зможе домовитися з кредиторами про наступний транш, національна валюта отримає ще одне підкріплення.
Відзначається, що найближчим часом українці зможуть побачити курс по 26-27 гривень за долар, але бігти в обмінники і масово здавати долари поки не варто.
Нагадаємо, що зовнішній вигляд доларів хочуть змінити, у Байдена розкрили, якою стане валюта
Також Politeka писала, що нове падіння гривні в лютому: що буде з курсом долара вже на цьому тижні
А ще Politeka повідомляла, що гривня помстилася долару, новий курс валют від НБУ