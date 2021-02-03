Чого очікувати від гривні

Курси долара і євро в Україні продовжують приємно дивувати

Свіжий курс валют на сьогодні, 3 лютого, був опублікований на офіційному порталі Національного банку.

Так, державний регулятор зміцнив курс гривні по відношенню до долара на одну копійку. Курс долара 3 лютого буде на рівні 28,05 грн/$.

Більш того, гривня була укріплена Національним банком по відношенню до європейської валюти відразу на 11 копійок - до 33,79 гривень.

На міжбанківському курс долара в продажу виріс на 2 копійки до 28,05 грн/$, курс в покупці до 28,03 грн/$. Курс євро у продажу впав відразу на 16 копійок до 33,73 гривень за євро.

Таким чином, курс валют від Національного банку на сьогодні, 3 лютого, виглядає так:-

- 100$ - 2805,89 гривень (-0,0014 грн).

- 100 євро - 3379,13 гривень (-0,1126 грн).

Раніше ми розповідали, що гривня в першому кварталі 2021 року буде зміцнюватися. Це стало можливим завдяки відносинам України з МВФ.

Якщо уряд зможе домовитися з кредиторами про наступний транш, національна валюта отримає ще одне підкріплення.

Відзначається, що найближчим часом українці зможуть побачити курс по 26-27 гривень за долар, але бігти в обмінники і масово здавати долари поки не варто.

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