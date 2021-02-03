Екс-фронтмен гурту" Тартак " Олександр Положинський ошелешив фанатів сумною новиною

Про це співак розповів в особистому мікроблозі в Facebook.

За словами Олександра Положинського, у нього в родині велике горе - пішов з життя батько музиканта Євген.

Як розповів екс-фронтмен гурту "Тартак", його батько Євген пішов з життя ще 1 лютого.

"Ми добре посиділи втрьох — мама, тато і я. трохи поїли, випили по келиху шампанського, поспілкувалися. Близько двох, прибравши зі столу, збиралися спати. Коли опівночі я загадував свої кілька традиційних бажань, першим з них було те, якому вже через 3 години судилося не збутися, — щоб батьки були живими і здоровими", - написав Олександр Положинський у своєму Facebook.

Музикант також зізнався, що коли лягав спати в новорічну ніч, то йому стало страшне бачення. По суті, Олександр Положинський передбачав смерть свого батька.

"Коли в новорічну ніч я вже лежав у ліжку, готуючись до сну, я раптом почув в собі зовсім не новорічну пісню і відчув необхідність викласти її в Facebook. Якщо цікаво-можете її знайти у мене на сторінці. Я виклав її, коли тато ще був живий, але я не знаю, звідки вона до мене прийшла. Коли я засинав, мені привиділася могильна табличка з ім'ям мого батька і датою смерті 01.01.2021. Я відігнав від себе це моторошне бачення і заснув. А хвилин через 40 мене розбудив крик мами...",- додав екс-фронтмен "Тартака" у своєму особистому мікроблозі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію. Свої слова підтримки під публікацією залишили такі зірки, як Віктор Павлік, зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, Марія Бурмака та інші.

"Нехай спочиває з миром. Обіймаю, Саня", " Господи Боже мій. Обіймаю тебе міцно. Плачу і згадую з тобою твого тата, я з ним була знайома. Нехай царює. Вічна пам'ять", " Тримайся, братик. Я все прочитав... Дуже цікаво. Деякі пропозиції навіть двічі перечитував. Цікаве життя ... Нехай ТАТО відпочиває з Богом. Ти крутий у нього син", " Крутий у тебе тато. Світлої дороги світлій людині", " Сашенька, співчуваю твоїй втраті...",- підтримали його фанати і зірки українського шоу-бізнесу.

Нагадавши, Положинський пояснив, чому в Україні все йде шкереберть.

Як повідомляла Politeka, Положинський заступився за дітей, які страждають від війни на Донбасі.

Також Politeka писала, Положинський знайшов винних у конфлікті на Донбасі.