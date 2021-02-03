Шоумен і російський телеведучий Дмитро Шепелєв стане батьком вдруге

Гучне зізнання вдівець Жанни Фріске зробив в інтерв'ю журналістам PeopleTalk.

Так, Дмитро Шепелєв відверто зізнався, що його коханка Катерина Тулупова в положенні.

За словами шоумена, він дуже щасливий і ніяка інша подія в житті не може порівняти з народженням спадкоємця.

А дізнавшись про вагітність Шепелєв не міг впоратися з емоціями.

"У день, коли ми з Катею дізналися про те, що станемо батьками, Я відчував одночасно запаморочення і легкість. Приголомшливо! Всі наступні дні я прислухаюся до себе, і, звичайно, зараз, якщо порівнювати з очікуванням первістка, я відчуваю себе спокійніше і впевненіше", - заявив Шепелєв в інтерв'ю.

Діти Платон і Ліда спершу не захотіли поповнення в родині, але тепер разом з батьками чекають появи на світ нової дитини.

"Я б хотів, щоб мої діти бачили батьків, які дуже люблять життя, один одного, свою справу і люблять їх. Люблять так само, як вміють любити діти, – щиро, безпосередньо і з захопленням", - додав вдівець Жанни Фріске в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що батько Жанни Фріске накинувся на Дмитра Шепелєва.

За його словами, Дмитро Шепелєв вже кілька років не дозволяє йому з дружиною бачитися з онуком Платоном.

Батько Жанни Фріске також підловив Дмитра Шепелєва на брехні, адже раніше шоумен розповідав, що у Платона є дві бабусі і два дідусі, а зараз, мабуть, забув про свої ж слова.

Нагадаємо, що Шепелєв, який пережив смерть Жанни Фріске, знайшов їхньому синові Платону нову маму

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