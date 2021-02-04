Стало відомо про смерть одного з авторів популярного гумористичного шоу «Криве дзеркало", колеги Євгена Петросяна, В'ячеслава Полейка

Одним з перших про це повідомив друг і колега гумориста Олександр Морозов.

В'ячеслав Полейко помер 3 лютого. Про причини поки не повідомляється.

"Як же ми За останній час втомилися від некрологів. Сьогодні вранці я дізнався, що помер мій друг, автор «Кривого дзеркала» Слава Полейко. Я не знав, що говорити, щоб записати таке відео. Я і зараз не знаю, що говорити. Але я повинен, щоб усі згадали. Те, що ми з Вітькою Розумовським показували в «кривому дзеркалі», писав Славік. Занадто багато йде хороших. Згадайте про нього хорошим словом", - сказав Морозов у відеозверненні.

Свої співчуття висловили й інші колеги Полейко.

"Царства небесного ... немає слів, немає сліз, немає сил, але ... Сашенька, треба вижити і допомогти вижити іншим, як?- добрим словом, доброю справою, посмішкою, акторською репризою, треба залишитися в професії не дивись ні на що....» - написала 52-річна Олена Воробей.

Додамо, що В'ячеслав Полейко у 1979 році він працював у Театрі Задорнова, писав для нього монологи. У 80-х роках Полейко почав співпрацювати з Михайлом Євдокимовим та Євгеном Петросяном. З 2002 року В'ячеслав став постійним автором «Кривого дзеркала», пишучи також репризи для «нових російських бабок».

Відзначимо, що в 2020 році не стало ще одного колеги і товариша Петросяна Анатолія Трушкіна.

"Пішов з життя Анатолій Олексійович Трушкін. Веселий драматург, який приніс людям багато-багато радості. І ця радість, яка зберігається в пам'яті, дуже не поєднується з такою бідою, коли людина йде з життя», — говорив тоді Петросян.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що у 74-річного Петросяна і його 31-річної помічниці Тетяни Брухунової народилася дитина Ваган Євгенович Петросян.

Нагадавши, лікарі борються за життя 75-річного Петросяна після народження первістка: "Забрали на "швидкій".

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