У Києві після звернення в поліцію зник син ветерана АТО

Зокрема, ветеран АТО, капелан Микола Ярошенко повідомив, що в Києві зник його 23-річний син Валерій. Хлопець перестав виходити на зв'язок ще 18 січня, і з цього часу навіть не заходив у свої соцмережі, пише OBOZREVATEL.

Ярошенко розповів, що син орендував квартиру в столиці, сам же проживає в області. Коли приїхав до Києва, то вже в поліції дізнався, що 21 січня син подавав заяву про погрози.

"Виловив одного лейтенанта в коридорі будівлі поліції і попросив його дізнатися для мене, що за заяву подавав Валера. Виявляється, йому напередодні погрожували. Надсилали sms-повідомлення на телефон. Чому погрожували моєму синові, так і не відомо", - повідомив ветеран АТО.

За словами Ярошенка, його син підробляв ночами в кафе. А 16 січня збирався поїхати на заробітки до Франції.

"Зателефонував на фірму, і мені кажуть, що так, дійсно, Валерій Ярошенко здавав документи на поїздку до Франції на три тижні. Але з якихось причин йому не дозволили перетнути кордон. Грошей у Валери на зворотну дорогу не було, і представники фірми дали йому суму, якої вистачило на зворотний квиток до Києва. Це було 16 січня", – повідомив батько.

Ярошенко додав, що йому вдалося дізнатися, що за паспортом сина хтось 21 січня перетнув пішки українсько-польський кордон, але саме в цей день Валерій писав заяву в поліції про погрози, які надходить на його адресу.

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