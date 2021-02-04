В Україні прийняли закон про дистанційну роботу, який регулюватиме цю сферу діяльності

Верховна рада підтримала прийняття закону про врегулювання дистанційної та надомної роботи, що передбачає внесення зміни до Кодексу законів про працю та Закону «Про охорону праці».

На своїй сторінці в Фейсбук депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розкрила подробиці про новий закон.

Зокрема, він передбачає, що працівник за домовленістю з роботодавцем може поєднувати роботу в звичайному режимі з віддаленою роботою.

Крім того, в законі окремо прописано, що вагітні жінки, працівники з дітьми до трьох років і ті, хто доглядає за дитиною відповідно до медичного висновку до досягнення нею 16-го віку, можуть працювати надомно або дистанційно.

Закон також дасть українцям можливість отримувати необхідні для роботи документи, наприклад, колективний договір або вимоги з охорони праці, в електронному вигляді.

При цьому, роботодавець під час укладення трудового договору з працівником має право отримати дані про його місце проживання або місце, де він буде працювати дистанційно.

Зазначимо, що раніше в Міністерстві юстиції розповіли, чи може роботодавець зменшувати зарплату працівницю в разі переходу на дистанційну роботу.

У відомстві підкреслили, що» удаленка " передбачає оплату праці в повному обсязі і в терміни, визначені чинним трудовим договором. Винятком є тільки той випадок, коли з роботодавцем спочатку були обумовлені інші умови.

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