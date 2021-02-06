Зірка інтернету Діана Шуригіна поділилася кадрами свого відпочинку в Дубаї

Діана Шуригіна заробила скандальну славу після виходу передачі "Пусть говорят" на одному з російських телеканалів, передає Politeka.net.

Тоді дівчина розповіла, що її в 17 років зґвалтував 21-річний Сергій Семенов. Останнього суд засудив до восьми років в'язниці. Однак родичі хлопця були обурені вироком і звернулися на передачу.

Після скандалу в січні 2018 року Семенов вийшов на свободу, а в його провину ніхто не повірив, адже поведінка Діани здавалася занадто розкутою для її віку.

Попри те, що багато хто був не на стороні Шуригіної, все ж вона стала зіркою інтернету. Зараз на її сторінку в Instagram підписані 1,9 мільйона користувачів мережі.

У своїх останніх постах і сторіс Діана хвалиться відпочинком в Дубаї.

Так, на кадрах зірка постала в бірюзовому купальнику з рожевими бретельками.

Завершили її літній образ стильні окуляри.

У такому вигляді красуня позувала під душем. Шуригіна посвітила татуюваннями. Вона вигнулася, виставивши сідниці назад.

В іншому кадрі Instagram-знаменитість позувала за столиком кафе. Блондинка розповіла, що сумує за спортом.

Примітно, що зірка вирішила не фарбуватися, але на її обличчі виділялися пишні вії і брови гарної форми.

Блондинка зізналася, що постійно їсть шкідливу їжу, але її сідниці не стають товщі, тому вона вдячна природі.

"Насправді дуже сумую за спортом", - написала Діана.

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