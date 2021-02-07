В одному з українських ТЦ стався вибух, в результаті чого розбито вікна і пошкоджені приміщення
Сьогодні, 7 лютого, до поліції надійшло повідомлення від головного інженера про те, що у Чернівцях ТЦ "Майдан" по вул.Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі з невідомої причини стався вибух.
Про це повідомив місцеве видання "Молодий буковинець" з посиланням на поліцію Чернівців.
У поліції розповіли, що вибух стався в складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру. Причина вибуху поки не встановлена. Від вибуху повилітали вікна і пошкодилося саме приміщення.
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Зараз на місці вибуху працюють правоохоронці, пожежники і співробітники газової служби.
За непідтвердженою інформацією, можливо, всередині торгового центру вибухнув газовий балон.
Також раніше повідомлялося, що в українській столиці на вулиці Курнатовського, 26, стався серйозний вибух.
Джерела в столиці припускають, що це могло статися через помилку робітників, які робили ремонт. В результаті інциденту обійшлося без постраждалих.
Рвонуло в квартирі, де робили ремонт. Попередньо, вибух стався через помилку чоловіків, які робили ремонт на кухні. Судячи з фотографій з місця інциденту, вибух був досить потужним. Хвиля вибила скло в квартирі. На щастя, всі живі.
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