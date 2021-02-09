На цьому тижні п'ятниця стане незвичайним днем - 12.02.2021 дзеркальна дата, яка читається однаково в обидві сторони

Чим особливий і чого краще не робити в цей день розповіла майстер фен-шуй Вікторія Хілініч в інтерв'ю "Обозревателю".

За її словами, дзеркальна дата є невдалим часом для укладення шлюбу і здійснення великих покупок.

Водночас Хілініч запевнила - п'ятниця 12 лютого стане відмінним початком для змін в собі. Як зовнішніх, так і внутрішніх.

Майстер фен-шуй підкреслила, що в особистому житті також можуть відбутися зміни.

"У Західній нумерології акцентується виклик навчитися бути більш незалежними, постояти за себе, відстояти свої права і точку зору. Необхідно через дію спробувати нове, знайти в собі силу волі і зміцнити її. Бути більш твердим і довіряти самому собі", - пояснили Хілініч.

12.02.2021 ви будете відчувати ентузіазм і бажання позбутися травмуючих обставин, але уникайте надмірностей в діях.

"Прибуток можливий через правильне і об'єктивне висвітлення інформації про те, що ви робите і хочете. Треба діяти розважливо з друзями, родиною та колективом", - зазначила майстер фен-шуй.

Також експерт радить не виділятися в суспільстві в цей день-це може закінчитися для вас небажаними наслідками.

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